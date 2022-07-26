مستشار الرئيس للصحة: توافر دواء كورونا بالصيدليات غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 08:23 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية والوقائية، إن وضع كورونا فى مصر يشير إلى أن ليس هناك زيادات مضطربة أو حادة، ويتم السيطرة على معظم الحالات لاسيما وأن 99% من الحالات المصابة تعالج بالمنازل.

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن الدواء المضاد للفيروسات "مونلوبيرافير" سيتوافر في الصيدليات اليوم أو غدا، وبسعر 400 جنيها، مشددا في السياق ذاته، على أن هذا الدواء لا يؤخذ إلا بوصفة طبية، لذا يرجى من كل المرضى الحصول عليه بوصفة طبية من أطباء الصدر، لأن هناك حالات ليست بحاجة إلى الحصول عليه.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مرض الجدري اختفى عالميا منذ سنوات، ومصر طعمت كل الناس ضد الجدري في الثمانينيات، ورغم اختفاء المرض إلا أن هناك جدري موجود بالقردة في وسط وغرب أفريقيا، وانتقل المرض إلى أوروبا، وسجلت المملكة المتحدة أو إصابة به، مضيفا: "منذ أن تم تسجيل المرض عالميا مؤخرا، لجأنا إلى تطبيق إجراءات احترازية والحجر الطبي البيطري والبشري يمارسان الإجراءات الاحترازية، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالة في مصر".