مصر للطيران تنهي موسم الحج.. و238 رحلة خلال مرحلتي الذهاب والعودة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 08:22 مساءً - أنهت الشركة الوطنية مصر للطيران بنجاح موسم الحج هذا العام والذي امتد خلال الفترة من 24 يونيو إلى 22 يوليو الحالى، حيث نظمت الشركة 238 رحلة جوية ، شهد خلالها الجسر الجوى انتظاما كبيرا فى مواعيد الرحلات خلال مرحلتى الذهاب والعودة لحجاج بيت الله الحرام

واختتمت مصر للطيران موسم الحج بنجاح في ضوء الخطة التى تم وضعها مسبقًا بالتعاون مع جميع الشركات التابعة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفقًا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وأوضح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية نظمت 129 رحلة خلال مرحلة الذهاب منها 61 رحلة إلى جدة و68 رحلة إلى المدينة المنورة نقلت خلالها 25012 راكباً من بينهم 13881 حاج مصري و 2200 من حجاج الترانزيت و 5500 من ركاب للعمل والإقامة و1331 حاجاً فلسطينياً و2100 من حجاج دولة مالي.

أما في مرحلة العودة فقد نظمت الشركة 109 رحلات جوية بواقع 71 رحلة من جدة و38 رحلة من المدينة المنورة لنقل عدد 28451 راكباً منهم 13881 حاج مصري و2200 من حجاج الترانزيت و1331 حاج فلسطيني و2100 حاج من دولة مالي إضافةً إلى 8938 من أصحاب تأشيرات العمل والإقامة.

وأشاد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالتنسيق الكامل بين جميع الشركات والجهات والأجهزة المعنية وكذلك التعاون الكبير من جانب السلطات السعودية طوال موسم الحج كما أثنى على الأداء المشرف لبعثة مصر للطيران التى تم تشكيلها من جميع التخصصات لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال مرحلتي الذهاب والعودة وتذليل كافة العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية لضيوف الرحمن، حيث حرصت الشركة على إيفاد فرق عمل بمطارى جدة والمدينة المنورة فضلاً عن مجموعات العمل التي تم تشكيلها بمطاري القاهرة وبرج العرب للخروج بموسم حج مشرف يليق باسم الشركة الوطنية.