حياة كريمة: انتهاء إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأضافت حياة كريمة، أن المشروع يتكون من 3 طوابق، الأول طابق أرضى عبارة عن طابق أرضى يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، والطابق الأول يضم سجلا مدنيا، وشهرا عقاريا، ومكتب تموين، وبريدا، أما الطابق الثانى فيوجد به وحدة محلية، ومجلس محلى، ووحدة تضامن اجتماعى.

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