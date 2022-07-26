وزير الطيران يبحث مع سفير اليابان بمصر التعاون الثنائى 

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وباسم عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام، ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران.
وفى بداية اللقاء، رحب الطيار محمد منار بالسفير اليابانى معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق بين البلدين فى مختلف أنشطة الطيران المدنى حيث يتم حالياً إنشاء أول مبنى "صديق للبيئة" بمطار برج العرب الدولى بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" والذى يأتى ضمن أهم مشروعات قطاع الطيران المدنى المصرى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران لتحويل المطارات المصرية إلى "مطارات صديقة للبيئة" من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئى وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه أعرب السفير أوكا هيروشى عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالتعاون المثمر بين البلدين فى مجال صناعة النقل الجوى حيث أكد أن منظومة الطيران المدنى المصرى تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية من خلال تحديث البنية التحتية ومشروعات التطوير بالمطارات المصرية.
وأشار السفير اليابانى إلى أن قطاع الطيران المدنى المصرى يعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات متطلعاً إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.
يذكر أن مبنى الركاب الجديد "صديق البيئة" بمطار برج العرب الدولى تبلغ مساحته نحو 34 ألف متر بسعة 4 ملايين راكب سنويًا لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 5 ملايين راكب، ويضم المبنى 40 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، و16 كاونتراً للجوازات، فضلًا عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية فى مجال إنشاء المطارات على مستوى العالم.
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