خلال يوليو.. قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية

جدة - نرمين السيد - وتمكنت جهود قوات حرس الحدود، فى ضبط عدد من المهربين، بناء على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن اعتزام تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر دروب الصحراء الغربية.

وضبطت قوات حرس الحدود، عربتى دفع رباعى يستقلهم 3 مهربين "مصريين الجنسية" وعثر بحوزتهم على 1800 كجم من مخدر الحشيش و150 ألف قرص مخدر و13 بندقية مختلفة الأنواع و2800 طلقة مختلفة الأعيرة و6 خزائن أنواع، كما تم ضبط عدد 262 هاتف محمول مختلف الأنواع، وطائرة بدون طيار.

وكثفت قوات حرس الحدود جهودها خلال الشهر الجارى، بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والأجهزة الأمنية المختلفة، أعمال التفتيش والتأمين للأنفاق والمعابر الحدودية المختلفة، والتى أسفرت عن ضبط 31 متهما وبحوزتهم 2 طن حشيش، و70 كيلو جراما من مخدر الهيدرو، و32 كيلو جراما من مخدر الأفيون، و3822 هاتف محمول، وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وفى سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و122 جوالا من الحجارة المخلوطة بالذهب، و13 عربة مختلفة الأنواع، و3 لوادر بالإضافة إلى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية من 927 فردا من جنسيات مختلفة.

يأتى ذلك استمرارا للجهود المكثفة التى تتخذها قوات حرس الحدود ليلا ونهارا لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية للحفاظ على الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.