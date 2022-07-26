جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.





ويوضح الإنفو جراف التالى توجيهات الرئيس لحماية المواطن: وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزيرة التضامن استعرضت فى هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا، والتى تتلخص أهمها فى دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرة إلى أن إجمالى الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة، ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، كما عرضت تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الستة الماضية، خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيهات الرئيس لحماية المواطن من الأزمة الاقتصادية العالمية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.