التعليم العالى: تنظيم المعاهد زيارات للطلاب إلى المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدورى، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.





وفى بداية الاجتماع، رحب وزير التعليم العالى بالحضور، موجها بعقد اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة القادم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن الوزير على أعمال مراجعة واعتماد نتائج الطلاب خريجى المعاهد الخاصة عن دور مايو للعام 2021/2022، مع التأكيد على أهمية الانتهاء منها فى المواعيد المقررة وفقا لقواعد التجنيد.

ووجه الوزير بسرعة انتهاء المعاهد من إعلان كافة نتائج نهاية العام الدراسى 2021/2022، وبدء الاستعداد للعام الدراسى القادم، وقيام المعاهد بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمبانى والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والورش، مع مراعاة عناصر السلامة والأمان لكافة مرافق المعاهد، وذلك خلال العطلة الصيفية، موجها بربط التزام المعاهد فى تنفيذ خطط الصيانة بأعداد الطلاب المقبولين بتلك المعاهد، وأن يؤخذ فى الاعتبار فضلا عن القوة البشرية بالمعاهد استعداد تلك المعاهد بشكل يليق لاستقبال أبناءنا الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

كما وجه باهتمام المعاهد بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات، فضلا عن تنظيم المعاهد لزيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة؛ بهدف اطلاع الطلاب وتوعيتهم بكافة مجهودات الدولة فى خطط ومشروعات التنمية، وذلك خلال الإجازة الصيفية.

وأكد أهمية حصول كافة الفئات بالمعاهد سواء الطلاب أو العاملين فى المنظومة التعليمية على اللقاح المقرر ضد فيروس كورونا، وذلك فى ظل التحديات المستمرة للفيروس، مؤكدا على أهمية استمرار المعاهد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن ضرورة تنمية ونشر الوعى بأهمية الاستمرار فى اتخاذ تلك الإجراءات، بما يكفل المحافظة على صحة الطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية بالمعاهد.

وشدد على ضرورة انتهاء المعاهد بالتعاون مع لجان القطاع المختصة من تطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة فى جميع القطاعات والتحول لنظام الساعات المعتمدة، مطالبا لجنة كل قطاع من القطاعات بإعداد تقرير بما تم من إجراءات تخص تطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد.

وأكد على التزام المعاهد بالخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد، والذى يبدأ السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل معهد.

ووافق المجلس على إعفاء طلاب منطقة الجنوب (حلايب - شلاتين - أبورماد) الدارسين بالمعاهد الخاصة من المصروفات الدراسية.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد فى هذا الشأن.