شكرى يتلقى اتصالا من رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من بورجيه برانديه رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى، وذلك فى إطار التشاور حول مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول التعاون المتميز القائم بين مصر والمنتدى الاقتصادى العالمى، وهو ما تجلى فى مشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع السنوى الأخير للمنتدى المنعقد بمدينة دافوس السويسرية فى شهر مايو الماضى، والذى تضمن فى شق منه برنامجا خاصا حول الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى تستضيفها وتترأسها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل. وأعرب وزير الخارجية فى هذا السياق عن التقدير لدعم المنتدى الاقتصادى العالمى للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، وحرصه على نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة التى تصب فى صالح تعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة.

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