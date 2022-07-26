لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب.. بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 07:26 مساءً -

في إطار الدور الذى تقوم به وزارة الثقافة لدعم الفن الراقي وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب، وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتضمن العرض التليفزيوني لمسرحيات الدولة، وكذلك الحفلات والفعاليات التي تنظمها دار الاوبرا المصرية، بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة.

ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستعين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اعمالها الفنية بمواهب شابة من مسارح الدولة، وأيضاً عمل الدعاية اللازمة عبر وسائل المتحدة الاعلامية لهذه العروض لتشجيع الجمهور على حضورها.

ومن المقرر أن يشرف فنيا على النقل التليفزيوني لمسرحيات الدولة والحفلات والفعاليات المخرج الكبير محمد فاضل.