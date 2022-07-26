مدبولى يبحث حل مشكلات مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال فى طنطا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لبحث المشكلات التى تواجه مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا، وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور شريف أبوالنجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357.





وفى مستهل الاجتماع، قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مستشفى 57357 تمتلك مركزا تابعا لها فى مدينة طنطا، يضم 47 سريرا، مضيفا أنه كان هناك توجها لتعليق العمل بالمركز نتيجة حدوث بعض الأزمات الاقتصادية تتمثل فى وجود التزامات مالية تصل إلى نحو 130 مليون جنيه، على أن يتم تحويل الحالات إلى المركز الرئيسى.

وأضاف: تحرك بعض المسئولين بالمحافظة، وعلى رأسهم المحافظ، وأعضاء المجالس النيابية، ودعوا إلى اجتماع لبحث حل المشكلة، وتم طرح مجموعة من الحلول، منها أن يتم العمل على توفير تكاليف التشغيل، وأن تتولى المؤسسات التابعة لوزارتى التعليم العالى والصحة علاج جميع من بالمستشفى، طبقا لبروتوكولات العلاج التى أعدتها المستشفى.

من جهته، أشار الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، إلى بدء العمل فى تجربة مستشفى 57357 بـ 180 سريرا، ولدينا حاليا 345 سريرا، موضحا أن تكلفة علاج مريض السرطان مرتفعة للغاية، مضيفا: نحن نقدم خدمة متميزة الجودة، ولدينا متابعة لأكثر من 35 ألف مريض، كما أن المستشفى يحقق أعلى نسبة شفاء.

وتطرق الدكتور شريف أبوالنجا إلى شرح طبيعة الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها المستشفى على مدار السنوات الماضية.

وفى ختام الاجتماع، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى استعداد جامعة طنطا لتشغيل المركز على الفور، بفرق العمل التابعة لها، وتقديم خدمة متميزة للمرضى، بينما كلف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق على آلية تشغيل هذا المركز العلاجى المهم، مؤكدا ضرورة أن يستمر فى تقديم الخدمة للمواطنين كصرح طبى متميز.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء حرص خلال الاجتماع على الاطمئنان على متابعة الموقف الحالى لتنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بقوائم الانتظار، حيث أوضح وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، أنه تم تنفيذ مليون و300 ألف عملية جراحية بتكلفة نحو 11 مليار جنيه منذ 2018 وحتى الآن.