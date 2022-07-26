إنجازات «حياة كريمة» فى مدينة دمنهور بالبحيرة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مبادرة حياة كريمة استمرار أعمالها بمختلف المحافظات والمراكز التى تشملها، وحققت المبادرة إنجازات عديدة فى مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، مشيرة إلى أن العمل متواصل بشكل يومى على جميع المستويات فى جميع القطاعات الحيوية فى أنحاء الجمهورية كافة.





وقالت المبادرة فى بيانها، المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن فريق "حياة كريمة" أجرى فى محافظة البحيرة، وبالتحديد فى مركز دمنهور، قام بجولة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى زمام الوحدة المحلية لقرية زاوية غزال

- تم إنجاز مشروعات بنسبة 100 % وتمثلت فى الآتى (مركز شباب زاوية غزال - مجمع خدمات المواطنين - مدرسة شبرا الإبتدائية والإعدادية - وحدات إسعاف زاوية غزال سعة سيارة واحدة )، كما وصلت نسبة الإنجاز فى مجمع الخدمات الزراعية بزاوية غزال بنسبة 95٪؜، إضافة إلى المركز الطبى ومدرسة التمريض بنسبة تصل إلى70%.

ومشروعات خدمية كتير مستمرين فيها لخدمة أبناء القرية والمحافظة وجميع أنحاء الجمهورية

#حياة_كريمة.. لكل مصرى ومصرية

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