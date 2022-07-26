عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام

جدة - نرمين السيد - وحسبما صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وجه الرئيس السيسى كذلك بقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

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