الارصاد الجوية: طقس غدا شديد الحرارة على جميع الانحاء.. والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:28 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء ، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية ومائل الحرارة رطب على باقى الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحرى تتراوح بين 80-85 % وعلى السواحل الشمالية 90 % وعلى جنوب سيناء 55 % وشمال الصعيد 45 % وجنوب الصعيد 30 %.

ويشهد طقس الأربعاء ،شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 العظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.