محافظ أسيوط: التوسع فى إقامة منافذ متنقلة لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أنه تم التوسع فى تنفيذ المنافذ المتنقلة لبيع منتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بالمراكز والأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار، مشيداً بتنظيم تلك المنافذ وغيرها بعدد من الأماكن بالمحافظة خاصة وأنها متوفرة بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق.





جاء ذلك خلال لقاءه بمدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط المهندس عارف محمد على، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، أن المنافذ لاقت إقبالاً من المواطنين، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الحكومة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل لائق بكافة الطرق الممكنة، وفقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن كمنافذ مديريات الزراعة والتموين ووزارة الداخلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتقديم خدمات مختلفة للمواطنين.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وفعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبى احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق وهو ما يؤدى إلى سد احتياجاتهم وحماية محدودى الدخل من جشع بعض التجار والتصدى لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع.

ومن ناحية أخرى، وجه محافظ أسيوط عصام سعد باستمرار الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على رؤساء المراكز والأحياء بالتعامل بكل حزم مع المخالفين لقرارات والإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، والتى من بينها منع تقديم الشيشة فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة.

كما وجه المحافظ، فى بيان اليوم الثلاثاء، بتكثيف حملات رفع الإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التى قد تقف أمامهم.

بدوره، قال رئيس حى غرب محمد بشير إنه تم شن حملة مكبرة استهدفت منطقة الأربعين بنطاق الحى، وأسفرت عن تحرير 16 محضر مرافق، وتم رفع الإشغالات من أمام المحلات والطرق لفرض الانضباط وتسهيل الحركة على المواطنين، كما تم أيضا ضبط ومصادرة 22 شيشة لمخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

وكان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفورى مع أية بلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.