السكة الحديد: خارجون عن القانون يسرقون أجهزة الإشارات على خط بنها/بورسعيد

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سرقة خارجين عن القانون لأجهزة الإشارات بمحطة الشبانات على خط "بنها/الزقازيق/بورسعيد"، أثناء عمل شركة "سيمنس" الألمانية المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط "بنها/الزقازيق/الإسماعيلية/بورسعيد"، والوصلة بين "الزقازيق/أبو كبير" على الانتهاء من التركيبات الداخلية والخارجية لبرج إشارات الشبانات والتجهيز لدخوله الخدمة.





وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه لوحظ قيام بعض الخارجين عن القانون، أمس، بسرقة أجهزة ومهمات الإشارات من برج الشبانات والجارى تطويره بمعرفة الشركة الألمانية وهى عبارة عن "11 صندوق تراكات بمشتملاته"، الأمر الذى أدى إلى تعطل دخول البرج للتشغيل، ويجرى حاليا استكمال المهمات بمعرفة الشركة المنفذة لسرعة الاستعداد وإطلاق التيار الكهربى وعمل الاختبارات الخاصة تمهيدًا لدخوله الخدمة.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع بعد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات فى المسافة بين محطات "بركة السبع وطنطا وكفر الزيات"، مما أدى إلى تأخير القطارات والتأثير سلبًا فى الخدمة المقدمة للجمهور، وتم القبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وتهيب وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين التصدى والإبلاغ الفورى عن أى من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون فى تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة، وذلك من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التى تساهم فى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، وهى مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية، التى تعد من ممتلكات الشعب ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية ودفع تكلفتها بالعملة الصعبة.