محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال توسعة وفتح محاور جديدة

ووجه المحافظ - خلال الجولة - بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الأماكن المخصصة لانتظار السيارات ورصيف المشاة بالشارع بداية من ميدان طلعت ضرغام وحتى مستشفى الخارجة التخصصى، ودراسة أنسب مسار لفتح محور متفرع من النبوى المهندس وصولًا إلى منطقة المعهد الدينى.
كما تفقد المحافظ، مقر المعرض الدائم بحى الأمل للوقوف على التجهيزات المطلوبة للاستعداد لتنظيم الدورة الثانية للملتقى التسويقى المصرى للتمور على أرض المحافظة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى.
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