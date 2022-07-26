محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال توسعة وفتح محاور جديدة

جدة - نرمين السيد - تابع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال توسعة شارع النبوى المهندس وفتح محاور جديدة لربط أحياء المدينة وتحقيق السيولة المرورية، يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.





ووجه المحافظ - خلال الجولة - بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الأماكن المخصصة لانتظار السيارات ورصيف المشاة بالشارع بداية من ميدان طلعت ضرغام وحتى مستشفى الخارجة التخصصى، ودراسة أنسب مسار لفتح محور متفرع من النبوى المهندس وصولًا إلى منطقة المعهد الدينى.

كما تفقد المحافظ، مقر المعرض الدائم بحى الأمل للوقوف على التجهيزات المطلوبة للاستعداد لتنظيم الدورة الثانية للملتقى التسويقى المصرى للتمور على أرض المحافظة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى.