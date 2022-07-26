نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تقديم الكلية الحربية “الموقع الرسمي لوزارة الدفاع” 2022 tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم لينك تقديم الكلية الحربية وهذا عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، حيث زاد البحث بين الطلاب والطالبات سواء من خريجي الثانوية العامة أو الأزهرية وما يعادلهم، أو من خريجي كلية الحقوق والتربية الرياضية والتخصصات الأخرى التي تحتاجها القوات المسلحة المصرية، حيث أعلن السيد وزير الدفاع والسيد مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية في مصر منذ ساعات عن قبول دفعة جديدة، وسنتعرف معكم في هذا المقال على أهم الشروط وطريقة التقديم الإلكتروني، وأهم النصائح حتى تزيد فرصتكم في القبول.

وزارة الدفاع المصرية

وقد أقامت وزارة الدفاع المصرية مؤتمرا صحفيا بيوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، وقد أعلنت فيه عن العديد من التفاصيل بخصوص قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية، وقد جاء المؤتمر ملخصا في النقاط التالية:

قام السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق الاول محمد زكي بالتصديق على قبول دفعة جديدة الأكاديمية العسكرية المصري والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2022.

وأعلن السيد مدير الكلية الحربية اللواء أشرف سالم زاهر عن التفاصيل الخاصة بالمؤهلات العلمية للمقبولين، كما وأكد على الشروط الخاصة بالقبول، وأكد على عمل القوات المسلحة على تحسين المستوى التعليمي في الكليات والمعاهد العسكرية المصرية، وهذا لتضاهي نظيراتها على مستوى العالم.

وسنتابع معكم في هذا المقال قائمة الشروط المطلوبة من كل متقدم، وما هي المؤهلات، ورابط موقع تنسيق وزارة الدفاع حتى تقوموا بتقديم البيانات الخاصة بكم قبل التوجه إلى مكتب التنسيق للكلية الحربية أو الكليات والمعاهد العسكرية الأخرى لسحب الملفات، فتابعوا معنا في ثقفني.

شروط القبول العامة للكلية الحربية والكليات الأخرى

ويوجد عدد من الشروط التي يجب استيفائها من قبل الطالب أو الطالبة المتقدمين بالكليات والمعاهد العسكرية وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الأصل والجنسية، ويحمل والديه الجنسية المصرية، وألا يكون هناك فردا من أسرته مقدما على جنسية دولة أخرى أو يحمل جنسية غير المصرية، أو يكون حاصلا على الجنسية المصرية بالاكتساب هو أو أحد والديه.

حسن السير والسلوك والانضباط بكل تأكيد، وألا يكون عليه أي سابقة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون معفي من الخدمة العسكرية بسبب طبي.

امتلاك أحد المؤهلات الخاصة بالتقديم في الكلية الحربية أو الكليات العسكرية الأخرى، وهذه المؤهلات العامة سنتابعها معكم في الفقرة القادمة.

تقديم البيانات المبدأية على موقع تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية بشكل صحيح.

اجتياز كافة الاختبارت (اختبار السمات، اختبار اللياقة البدنية، الكشف الطبي، الاختبار النفسي).

عمل قفزة الثقة بحمام السباحة على ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة (لا تخف).

وبعد اجتياز كافة الاختبارات السابقة، تصل إلى كشف الهيئة، حيث تقف أمام مجموعة من اللواءات ورئيس الكلية الحربية ويحددون ما اذا كان سيتم قبولك أم لا.

وقد حضر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف الهيئة الخاصة بالكلية الحربية العام 2021، وهذا كما ترون بالمقطع أعلاه.

وتابعنا مع حضراتكم تنسيق كلية الشرطة 2023 والشروط، فتابعوا معنا.

المؤهلات المطلوبة

وقد تم الإعلان في المؤتمر عن الشهادات التي سيتم قبولها في تقديم الكليات والمعاهد العسكرية والتي منها الكلية الحربية، وهي كالآتي:

الثانوية العامة و الثانوية الأزهرية .

. شهادات المعادلة (من خارج مصر).

الدبلومات الصناعية وما يعدالها.

خريجي الجامعات الحكومية المصرية والخاصة (التقديم على الضباط المتخصصين).

لينك تقديم الكلية الحربية

ونتابع معكم اذا كنتم راغبين في التقديم على الكلية الحربية كيف يمكنكم عمل ذلك، وهذا إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع الرسمي، وهذا عبر الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية tansiq.mod.gov.eg .

. اضغط على خريجي الثانوية أو الجامعات.

ادخل السن، وسنة التخرج والنسبة المئوية أو التقدير العام.

بعدها ستقوم بتعبئة استمارة التقديم اختر التقديم على الكلية الحربية.

وبعد ملئ الاستمارة قم بعمل الحفظ والعرض.

قم بعمل طباعة للاستمارة، واحتفظ بها لحين فتح باب سحب الملفات من مقر الكلية الحربية.

نصائح التقديم في الكلية الحربية

ونوجه لكم العديد من النصائح في عملية التقديم، نتمنى أن تضعوها في عين الاعتبار، وهذه النصائح حصلنا عليها من قبل أشخاص تقدموا بالفعل في الكليات والعسكرية:

قم بحلاقة الشعر الحلاقة العسكرية قبل التوجه إلى سحب الملف.

في يوم سحب الملف، ننصحك بالاستيقاظ مبكرا وأن تحاول أن تكون هناك بالسادسة صباحا تجنبا للزحام الشديد.

ننصحك بعدم أخذ الهاتف المحمول الخاص بك وقت سحب الملفات.

ابتعد عن التدخين، وقم بالاشتراك في نادي رياضي (جيم) لتحسين لياقتك البدنية قدر الإمكان قبل الاختبارات.

لا تقلق بتاتا في موضوع قفزة الثقة، وكن واثقا من نفسك ولا تخف.

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