وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بجبل الطير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:22 مساءً - تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، محطة معالجة الصرف الصحي بجبل الطير بمركز سمالوط والمقامة على مساحة 5 أفدنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لها 160 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الحكومة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لسرعة دخولها الخدمة ليستفيد المواطنين منها.

وأوضح المحافظ أن المحطة تعمل بطاقة تصل الى 7500 متر مكعب يومي، ويستفيد منها حوالي 75 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى، تضم بني خالد وجبل الطير البحرية، و جبل الطير القبلية، والسرايرية، لافتا إلى أن مركز سمالوط يأتي ضمن المراكز المدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ أن هناك خطة مستقبلية للتطوير ورفع كفاءة المحطة وتحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى ثلاثية.