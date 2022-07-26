جدة - نرمين السيد - التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، مع حاكم إقليم دارفور "منى أركو مناوى"، وشهد اللقاء التأكيد على أزلية ومحورية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية مواصلة العمل من أجل تعزيزها والارتقاء بها.





كما تناول اللقاء آخر مستجدات الوضع الراهن فى السودان، وجهود بلورة توافق وطنى لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى بالدولة، وكذلك مساعى تثبيت الاستقرار فى إقليم دارفور. وثمن المسؤول السودانى الدور المهم الذى تضطلع به مصر وما تقدمه من دعم متواصل فى هذا الصدد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر لدى السودان يلتقى حاكم إقليم دارفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.