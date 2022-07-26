محافظ سوهاج: الانتهاء من إقامة 25 مجمعا للخدمات الزراعية بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ سوهاج طارق الفقى، الانتهاء من إقامة 25 مجمعًا للخدمات الزراعية بقرى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، لافتًا إلى استمرار العمل فى 5 مجمعات أخرى بنسب تنفيذ متفاوتة يتخطى بعضها 90%.





وقال المحافظ، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المجمعات الزراعية التى تم الانتهاء منها تشمل مجمعات قرى "البربا، والعوامر بحرى، والمجابرة، وبيت علام، وبيت داوود" بمركز جرجا، و"أولاد حمزة، والزوك الغربية، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية، والدويرات" بمركز المنشاة، و"البطاخ، وشندويل، وبناويط، والغريزات، وأولاد إسماعيل" بمركز المراغة، و"برديس، وبنى حميل، وعرابة أبيدوس، وأولاد عليو" بمركز البلينا، و"أم دومة، والمدمر" بمركز طما، و"سفلاق، والجلاوية" بمركز ساقلتة، و"السلام، والخيام" بمركز دار السلام. وأشار "الفقى" إلى أن المجمعات الزراعية تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها المزارع بالقرية بشكل حضارى لائق، حيث تضم المجمعات الزراعية "مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعى، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية.

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