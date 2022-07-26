وزير التنمية المحلية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بجبل الطير فى المنيا

جدة - نرمين السيد - تفقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأسامة القاضى محافظ المنيا، محطة معالجة الصرف الصحى بجبل الطير بمركز سمالوط والمقامة على مساحة 5 أفدنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لها 160 مليون جنيه.





وأكد وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذى توليه الحكومة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لسرعة دخولها الخدمة ليستفيد المواطنين منها.

من جهته، قال المحافظ إن المحطة تعمل بطاقة تصل الى 7500 متر مكعب يومى، ويستفيد منها حوالى 75 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى، تضم بنى خالد وجبل الطير البحرية، وجبل الطير القبلية، والسرايرية، لافتا إلى أن مركز سمالوط يأتى ضمن المراكز المدرجة فى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ أن هناك خطة مستقبلية للتطوير ورفع كفاءة المحطة وتحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى ثلاثية.