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وأكد وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذى توليه الحكومة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لسرعة دخولها الخدمة ليستفيد المواطنين منها.
من جهته، قال المحافظ إن المحطة تعمل بطاقة تصل الى 7500 متر مكعب يومى، ويستفيد منها حوالى 75 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى، تضم بنى خالد وجبل الطير البحرية، وجبل الطير القبلية، والسرايرية، لافتا إلى أن مركز سمالوط يأتى ضمن المراكز المدرجة فى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف المحافظ أن هناك خطة مستقبلية للتطوير ورفع كفاءة المحطة وتحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى ثلاثية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية المحلية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بجبل الطير فى المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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