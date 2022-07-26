محافظ سوهاج: تسخير كافة الإمكانات لتنفيذ مشروعات برنامج تنمية الصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ سوهاج طارق الفقى، أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلى من خلال برنامج التنمية المحلية للصعيد، والتى تعد محورًا أساسيًا فى عملية التنمية وإتاحة فرص عمل مستدامة، بجانب دعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، بمحافظات الصعيد، وخاصة بمحافظة سوهاج، تحقيقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية القيادة السياسية مصر 2030.





جاء ذلك خلال استقباله الدكتور هشام الهلباوى مدير المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للمحافظة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموقف التنفيذى لخطة البرنامج، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات، وإزالة أى معوقات قد تعطل تنفيذها.

وأشار المحافظ إلى تسخير كافة إمكانات المحافظة وتذليل جميع المعوقات أمام تنفيذ المشروعات التى يستهدفها البرنامج على أرض سوهاج، خاصة فى ظل اهتمام الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعمل على تنمية الصعيد.

ورحب محافظ سوهاج، بالدكتور هشام الهلباوى ووفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتًا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتكامل مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، وجه الدكتور هشام الهلباوى الشكر للمحافظ، وفريق العمل بالمحافظة على الجهد المبذول، والدعم التام للبرنامج خلال الفترة الماضية، موضحًا أن زيارته تأتى للوقوف على أبرز الإيجابيات التى تحققت وأبرز المعوقات، والعمل على حلها ودعم عملية التنفيذ، وبحث موقف مشروعات ترفيق المناطق الصناعية، ودعم التكتلات الاقتصادية، وكذلك الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بخطة البرنامج بسوهاج.

وأكد الهلباوى أن محافظة سوهاج تسير بشكل صحيح ومتميز فيما يخص النواحى المالية والتنفيذية الخاصة بالبرنامج، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى إشادة القيادة السياسية بالمجهودات المبذولة وما تحقق على أرض الواقع فى محافظتى "سوهاج وقنا"، وتوجيه القيادة السياسية بتطبيق البرنامج فى 10 محافظات بالصعيد، وتعميم تجربة سوهاج على المحافظات العشر المستهدفة.