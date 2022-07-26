جدة - نرمين السيد - وأوضح حسنى، فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن المتحور الجديد يستطيع إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو الذين لديهم أجسام مضادة من الفيروس، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالمتحور الجديد أعلى، ولكن هناك قلة فى الأعراض حيث أن أعراضه خفيفة ولكنه سريع الانتشار.
وأكد أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجانب تلقى اللقاح للوقاية من الإصابة من المتحور الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة كورونا لـ«دوت الخليج»: المتحور الجديد قادر على خداع الجسم واللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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