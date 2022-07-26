رئيس لجنة كورونا لـ«دوت الخليج»: المتحور الجديد قادر على خداع الجسم واللقاحات

جدة - نرمين السيد - وأوضح حسنى، فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن المتحور الجديد يستطيع إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو الذين لديهم أجسام مضادة من الفيروس، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالمتحور الجديد أعلى، ولكن هناك قلة فى الأعراض حيث أن أعراضه خفيفة ولكنه سريع الانتشار.

وأكد أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجانب تلقى اللقاح للوقاية من الإصابة من المتحور الجديد.