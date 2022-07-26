وزارة الرياضة تدعم طلاب الثانوية العامة لتحديد المسارات الدراسية الملائمة

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب "الإدارة العامة للمشروعات"، مسارات الثانوية العامة ضمن "استثمر وقتك صيف 2022"، وذلك فى اطار فعاليات برنامج "طور وغير"، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير" للتنمية.





ويتضمن البرنامج جلسة حوارية أونلاين تحت عنوان "أخيرا خلصنا" غدا الأربعاء، للدعاية والتعريف بمسارات الثانوية ضمن "استثمر وقتك"، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل تحت نفس العنوان بجميع المحافظات يوم الأحد، المقبل، على أن يتضمن المحتوى التعريف بمبادرة "طور وغير رسالتها.. رؤيتها.. الخدمات المقدمة"، بالإضافة إلى عقد جلسة تعارف بالشباب وتقسيم الشباب إلى مجموعات حسب التخصصات (أدبى، وعلمى رياضة، وعلمى علوم).

وسيتم عمل نشاط تفاعلى بطرح أسئلة على الشباب، وتتضمن معرفة الكليات المتاحة للمشاركين مع فتح باب المناقشات وإعطاء الوقت الكافى للشباب للتعبير عن أحلامهم وأفكارهم مع شرح طريقة الحصول على التدريبات ببرنامج "طور وغير".. ويتم عمل دعاية للحضور فى المسارات الأونلاين.

وسيتم تنفيذ ورشة بعنوان "حدد مستقبلك.. مجموعك لوحده مش كفاية" خلال الفترة من 20 يوليو الجارى إلى 2 أغسطس المقبل، ويتم تنفيذ ورشة بعنوان "حدد مسارك الوظيفى واختار كليتك" خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس المقبل، فيما سيتم خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس المقبل تنفيذ ورشة عمل بعنوان "الاستثمار الجيد لحياتك المستقبلية"، ومن 26 إلى 29 أغسطس المقبل سيتم تنفيذ ورشة عمل عن "التسويق الإلكترونى"، وتختتم ورش العمل خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر المقبل بورشة عمل بعنوان "استعد للعمل".

وأكدت وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب منال جمال أنه طبقا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى يتم تنفيذ هذا البرنامج ليسهم فى الكشف عن ميول الطلاب والطالبات بهدف مساعدتهم على التخطيط المبكر للمستقبل واستثمار إمكاناتهم المعرفية وقدراتهم على النحو الأمثل.

وأضافت أنه تم توجيه طلبة المرحلة الثانوية ودعمهم فى اختيار المسار الدراسى الملائم لقدراتهم وميولهم، لاستكمال رحلتهم التعليمية بطريقة صحيحة قائمة على المعرفة والوعى بميولهم وقدراتهم والفرص المتاحة لهم وفق أساليب وأدوات علمية ومهنية.. كما تمكّن أولياء الأمور والمعلمين من مساندة الطلاب والطالبات فى كل خطوة من رحلتهم التعليمية، والمواءمة بين الميول والقدرات، وتعزيز اتجاهات الطلبة ودافعيتهم نحو التعلم، وتحقيق الرضا والاستقرار والشعور بالانتماء والراحة النفسية، إضافة إلى توجيه الطلاب والطالبات نحو المسارات التخصصية المناسبة.