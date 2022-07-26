محافظ الجيزة يبحث شكاوى المواطنين .. ويوجه بالحل الفورى

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها مما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن.





تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه الدورى مع المواطنين بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بين المسئولين والمواطنين للإستماع إلى الشكاوى التى تواجهم والعمل على حلها.

وشهد اللقاء بحث محافظ الجيزة شكوى إحدى المواطنين متضرر من قيام ملاك أحد المستشفيات الخاصة بحى الطالبية، بأعمال بناء وإزالة حوائط بدون ترخيص مما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار، ويهدد سلامة السكان المقيمين به.

ووجه المحافظ على الفور بمعاينة الموقع المشار إليه وبحث التراخيص الخاصه بالمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية من غلق وقطع المرافق عنها لحين تقنين الأوضاع طبقا للقانون، مشددًا على ضرورة مواجهة المخالفات فى المهد والتصدى لها بكل حزم وعدم التهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال اللقاء كلف محافظ الجيزة بالاستجابة إلى الطلب المقدم من مواطن مقيم فى شارع محمد فرج بحى الطالبية، والذى يلتمس فيه رصف وتطوير الشارع حيث وجه المحافظ بإدراج الشارع ضمن خطة الحى فى رصف وتطوير الشوارع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما بحث محافظ الجيزة الشكوى المقدمة من مواطن متضرر من تحويل شقتين بشارع إيران بالدقى من سكنى إلى تجارى مخالف للترخيص الصادر للعقار، وعلى الفور وجه المحافظ حى الدقى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق ورفع العدادات لعدم الانتفاع بالمخالفة.

كما وجه محافظ الجيزة بغلق وتشميع مغسلة سيارات بشارع الشهيد أحمد حمدى بحى بولاق الدكرور لإداراتها بدون ترخيص وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية مما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار حرصآ على سلامة المواطنين.

وأشار أحمد راشد، بأن المحافظة لاتدخر جهدًا فى العمل على حل شكاوى المواطنين، لافتًا بأن غرفة العمليات بالمحافظة تتلقى بلاغات والشكاوى العاجلة من المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وذلك فى إطار التوسع فى إتاحة سبل التواصل وتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

جاء اللقاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والدكتور سامح عشماوى مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء أحياء الطالبية والهرم، والدقى وبولاق الدكرور.