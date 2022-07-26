طرح أول مُضاد فيروسي لعلاج «كورونا» في الصيدليات بـ 420 جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 04:25 مساءً - بدأت الصيدليات المصرية استقبال دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، أول مُضاد فيروسي في العالم يستهدف فيروس كورونا المستجد ومتحوراته خصيصاً، بعد ثبوت نجاحه في علاج المرضى داخل مصر وخارجها، ما دفع الجهات المسئولة للموافقة على طرحه في الصيدليات، لاستخدامه في علاج المرضى المعزولين منزلياً.

ويضم دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، 40 كبسولة في العلبة الواحدة، تُستخدم في «الكورس العلاجي»، للمريض لمدة 5 أيام، بتكلفة 420 جنيهًا للعبوة، وهي الفترة التي يحتاجها المريض للتغلب على فيروس كورونا ومتحور «أوميكرون» السائد في مصر والعالم حاليًا.

ووافقت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة والسكان، على إدراج دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، في وقت سابق، للبروتوكولات العلاجية التي يتناولها المرضى في العلاج من فيروس كورونا، ليتم صرفها من صيدليات المستشفيات، قبل الموافقة على طرحها بالصيدليات العامة.

وتضم الكبسولة الواحدة من الدواء 200 مجم من المادة الفعالة، ويتناول المريض 8 كبسولات من هذا الدواء يومياً بواقع 4 كبسولات صباحاً، ومثلهما مساءًا، بإجمالي 40 كبسولة للمريض الواحد عل مدار 5 أيام.

كانت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، صرحت بأن الدواء يمكن وصفه لمرضى كورونا، خصوصاً المعرضين لمخاطر عالية من الحالات البسيطة والمتوسطة.