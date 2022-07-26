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كشف ملابسات شكوى أحد المواطنين تضمنت قيام بعض الأشخاص مستقلين مركبة ”توك...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 04:25 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول شكوى على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعومة بصور تضمنت إدعاء صاحب الحساب المشار إليه بقيام بعض الأشخاص مستقلين مركبة "توك توك" بحركات إستعراضية حال سيرهم بطريق المحمودية بالإسكندرية معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط قائد مركبة "التوك توك" المشار إليها ومرافقيه (شخصين ، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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