وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان 4654 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 04:25 مساءً - سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء ٤ آلاف و ٦٥٤ وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، وذلك بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى ٢٠٠ ألف جنيه.

فى بداية كلمته ، هنأ وزير القوى العاملة الحضور بمناسبة قرب رأس السنة الهجرية ، متمنياً من الله عز وجل ان يعيد علينا تلك الذكرى بالخير والسعادة والأمان .

وقال سعفان في كلمته خلال تسليم الوثائق: إن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، مشيرا إلي أن ذلك يأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة ،لرعاية هذه الفئة المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة .

ونوه الوزير إلي أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة ، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة ، بحيث يتوفر دعم أسرة العامل يعينها علي أمور الحياة ، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف ، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة ، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أو منظومة التأمين علي العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابة العمل ، وذلك علي ما يزيد علي 13 ألفا من هذه الفئة كمرحلة أولي.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة على أن يحيا المواطن فيها الحياة الكريمة فى شتى المجالات ، ومنها مجال العمل داخل كل مؤسسات المجتمع المصري بمختلف قطاعاته ، وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة داخل المشروعات المختلفة ، وذلك بهدف تحسين مستوي معيشتهم وأسرهم والذي يعتبر الهدف الأسمى من أهداف رؤية مصر 2030 مما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة .

وأشار الوزير إلى أن القوى العاملة بكل مديرياتها فى محافظات الجمهورية تبذل كل الجهد خلال هذه المرحلة على قدر الإمكان لتقديم خدماتها بشكل لائق للمواطن المصري ، مقدماً الشكر والتقدير لفريق عمل المحافظة على دعمها الكامل المقدم لمديرية القوى العاملة خلال الفترات السابقة لتقوم بأعمالها على أكمل وجه ، وكذلك على دوام استضافتها لفعاليات المديرية فى رعاية الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم وكذلك مهام تدريبهم المهني.

ووجه الوزير رسالة للعمال قائلا: كل ما يقدم إليكم من رعاية وحماية يعود الفضل فيه إلي مصر ، ووجب علينا جميعا أن نتحلى بالإخلاص في العمل وأن نكون حريصين علي أن نحافظ علي بلدنا لانها هي ميراثنا الوحيد ، ولا نلتفت إلي المحاولات التي تحاك لنا في الداخل والخارج ، مؤكدا أن مصر محفوظة باذن الله وفضله ثم بالأيدي العاملة ، لذلك علي العمال أن يكونوا خط الدفاع الأول لمصر بالإنتاج والعمل .

ووجه مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بعمل حملات وتكوين فرق عمل من المتطوعين من طلبة الجامعات لتقوم بمساعدة المفتشين العاملين بالمديرية فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة خاصة العمالة الزراعية خلال فترة الإجازة الصيفية ، وتوصيف أعمال تلك الفرق وتقديم حصص تدريبية لهؤلاء الفرق تعينهم على معرفة آليات العمل وكيفية التطبيق على أرض الواقع ، ليكون نموذجاً فعالاً يحتذى به فى باقي المحافظات .

من جانبه، قدم محافظ الشرقية شكره للوزير على هذا الجهد المبذول في ظروف استثنائية يمر بها العالم ،تمثل هذا الجهد في تقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والتأمين عليها باعتبارها من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، وقال :"كنا هنا بالأمس القريب لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة ونحن هنا اليوم لنستكمل هذه المسيرة" .

بدوره، قال أحمد عبد الهادي وكيل المديرية: إننا نلتقي اليوم في حفلنا الثالث علي التوالي لتسليم وثائق التأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمحافظة الشرقية ليصبح إجمالي ما تم تسليمه من وثائق خلال النصف الأول من العام الجاري إلي 4654 وثيقة.

وقدم الشكر لجميع الجهود المخلصة الداعمة ، وفي مقدمتها قائد منظومة الانجاز وزير القوي العاملة محمد سعفان، وقائد التطوير والتجديد محافظ الشرقية .