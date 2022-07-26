الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة في حضور احتفال ”الأوقاف” بالعام الهجري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 04:25 مساءً - أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظ القاهرة خالد عبدالعال لحضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1444هـ، وذلك عقب صلاة المغرب بعد غد /الخميس/ بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).. كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال كل في محافظته.

وهنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله (العلي العظيم) أن يجعله عام خير ويمن وبركة على الرئيس ومصرنا العزيزة، وأن يزيدها أمنا وأمانا وتقدمًا وازدهارًا في ظل قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكيمة، وأن يوفقنا الحق سبحانه لما يحبه ويرضاه.