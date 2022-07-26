معلومات الوزراء: مصر الـ4 بقيمة مشروعات الطاقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 04:25 مساءً - أظهر مركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال (2022 - 2026).

جاء ذلك فى الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات، ويتناول قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت شركة "أبيكورب"، في تقرير لها، إلى وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواء المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022 - 2026) قرابة الـ100 مليار دولار.

وحددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بحوالي 14 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر.

وأشارت "أبيكورب" إلى ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035، متوقعة أن تصل قيمة استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (2022 - 2026) إلى 879 مليار دولار.. كما توقعت أن تتراوح نسبة استحواذ المنطقة على سوق الهيدروجين العالمي ما بين 10-20% بحلول 2050.