شديد الحرارة.. طقس الأربعاء ودرجات الحرارة (بيان)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، فيما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر فهى كالتالى: العظمى الصغرى القاهرة 36 25

الإسكندرية 33 24

وادى النطرون 36 23

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 24

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 39 21

بورسعيد 34 24

دمياط 33 24

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 36 23

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 24

نخل 37 17

نويبع 36 27

طابا 36 26

كاترين 33 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 25

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 27

حلايب 33 26

رأس حدربة 34 26

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