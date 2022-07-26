سامح شكرى يلتقى بوزيرة التحول البيئى الفرنسية السابقة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بوزيرة التحول البيئى الفرنسية السابقة سيجولين روايال.





وذلك فى إطار زيارتها الحالية إلى القاهرة؛ للمشاركة فى النسخة الثانية من منتدى الطاقة المتجددة فى إفريقيا، وتم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى إطار تنظيم مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

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