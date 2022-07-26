الرئيس السيسى ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجرى

جدة - نرمين السيد - أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى، محافظ القاهرة خالد عبدالعال لحضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1444هـ، وذلك عقب صلاة المغرب بعد غد الخميس، بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال كل فى محافظته.





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