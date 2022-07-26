الزراعة: تحصين أكثر من 1.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تحصين مليون و715 ألفا و242 رأس ماشية د مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حتى الآن.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، خلال الحملة التى بدأت فى 14 يوليو الجارى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين 913 ألفا و586 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها 477 ألفا و175 من الأبقار، و232 ألفا و589 من الجاموس، و174 ألفا و863 من الأغنام، و28 ألفا و959 من الماعز حتى 25 يوليو الجارى.

وأضاف أنه تم تحصين 801 ألف و656 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينها 395 ألفا و305 رؤوس أبقار، و225 ألفا و921 رأس جاموس، و150 ألفا و612 رأس أغنام، و28 ألفا و659 رأس ماعز و1159 رأس جمال حتى 25 يوليو أيضا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.