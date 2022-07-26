رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى

جدة - نرمين السيد - بعث رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عمرو الليثى، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444هـ، داعياً المولى (عز وجل) أن يجعله عام أمن وأمان وخير وبر وسلام ورخاء، وعلى مصر وشعبها العظيم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات.





وقال الليثى فى برقية التهنئة: "وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالى والأمة العربية والإسلامية، وكل عام وسيادتكم والشعب المصرى والأمة الأسلامية بخير".

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