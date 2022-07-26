خلال اختبارات سيمنس.. النقل تعلن سرقة أجهزة الإشارات على خط بنها بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيان صحفى، أن ذلك فى أثناء قيام شركة سيمنس الألمانية المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد، وكذلك الوصلة ما بين الزقازيق - أبوكبير بالانتهاء من أعمال التركيبات الداخلية والخارجية لبرج إشارات الشبانات وأثناء التجهيز لعمل الاختبارات تمهيداً لدخوله الخدمة تلاحظ قيام بعض الخارجين عن القانون يوم الاثنين الموافق 25 / 7 / 2022 بسرقة أجهزة ومهمات الإشارات من برج الشبانات والجارى تطويره بمعرفة الشركة الألمانية وهى عبارة عن (عدد 11 صندوق تراكات بمشتملاتهم) الأمر الذى أدى الى تعطل دخول البرج للتشغيل، وجار حالياً استكمال المهمات بمعرفة الشركة المنفذة لسرعة الاستعداد وإطلاق التيار الكهربى وعمل الاختبارات الخاصة تمهيداً لدخوله الخدمة.

وتابع البيان: تعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع بعد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات فى المسافة بين محطات بركة السبع - طنطا - كفر الزيات مما أدى الى تأخير القطارات والتأثير سلباً على الخدمة المقدمة للجمهور والذين قد تم القبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وأهابت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمواطنين التصدى والإبلاغ الفورى عن أى من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون فى تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة وذلك من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التى تساهم فى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات وهى مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية والتى هى من ممتلكات الشعب ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة لها وبدفع تكلفتها بالعملة الصعبة.