أخبار مصرية

”سعفان” و”غراب” يسلمان ماكينات خياطة وشنط عدة لأوائل خريجي التدريب المهني بالشرقية

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:26 مساءً - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، بقصر ثقافة الزقازيق 5 ماكينات خياطة ،وشنطتين عدة، لأوائل خريجات وخريجي التدريب المهني بمركزي النحال والصيادين التابعين لمديرية القوى العاملة بالشرقية علي مهنتي الخياطه، والتبريد والتكييف ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تم إطلاقها في المحافظات تأكيداً لدور الوزارة في دعم أبناء الوطن من الشباب من الجنسين في أن يحيوا حياة كريمة وعمل مشروعاتهم الخاصة ، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب المهني ، وذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل المديرية .

في مستهل كلمته ، قال الوزير: إن الوزارة أولت ملف التدريب المهنى كل الاهتمام ، وحرصت على أن يكون هو الأساس فى عمليات التشغيل والتوظيف ، وفقاًلأ النظم العالمية ، مشيرا إلي أنها عزمت على تطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات والبنية التحتية الخاصة بها، ووصلت نسبة ذلك التحديث والتطوير إلى 90 % فى الوقت الحالى فى المنشآت والمبانى والعدد والأدوات ، وكذلك استحداث مهن جديدة تتوافق مع وظائف المستقبل والتحول الرقمي .

وفى هذا الإطار نوه الوزير إلى أن الوزارة قامت بعمل بروتوكولات تعاون مع 6 شركات عالمية رائدة فى مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية ، لتوفير 100 ألف فرصة تدريب للشباب من الجنسين من خريجي الجامعات المصرية فى كافة التخصصات النظرية والعملية ، ومنها الحاسبات والمعلومات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة وغيرها من التخصصات لبناء جيل واعي مطلع على كل المتغيرات العالمية والوظائف المستحدثة .

ودعا الوزير مديرية القوى العاملة لتكثيف العمل نحو توعية الشباب بالالتحاق بتلك الدورات المجانية ، خاصة وان تلك الدورات مقدمة أونلاين لا تستلزم الحضور ، بما يعطى مزيداً من السهولة فى تلقى المحتوى التدريبي وبدون ان يؤثر على حياتهم العملية او اليومية ، ويضيف لهم الخبرة اللازمة لأداء الأعمال فى سوق العمل المحلى او الدولى .

كما وجه الوزير المديرية ، باستحداث أنماط جديدة من الوظائف بناء على دراسة واقعية لسوق العمل الموجود ، بناء على رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي ، يمكن اضافتها داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، مع إعطاء مزيد من الاهتمام للحرف اليدوية لصناعة المشغولات والتى تحظى باهتمام دولى وليس محلي فقط ، والتى تتمتع بالجودة والمتانة والأصالة فى تصميمها وإعدادها وقيمتها السوقية العالية مثل السجاد اليدوي وغيرها .

كما وجه الوزير المديرية بتكثيف حملات التوعية والتثقيف حول المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وكذلك ما تقدمه مراكز التدريب المهني الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة ، من فرص تدريبية مجانية للشباب من الجنسين فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات التي أطلقتها وزارة القوى العاملة داخل قرى ومدن المحافظات ، وتوضيح نماذج التجارب المشرفة لخريجي تلك المراكز فى المحافظات وما قاموا به من مشروعات خاصة بهم أدت إلى نجاح تلك التجارب .

وفي نفس السياق أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى أهمية ملف التدريب، حيث يساهم بشكل كبير في تأهيل الشباب لسوق العمل ، منوها إلى وجود عدد من مراكز التدريب بالمحافظة والتي تحقق إنجازات غير مسبوقة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا