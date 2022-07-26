”سعفان” و”غراب” يسلمان ماكينات خياطة وشنط عدة لأوائل خريجي التدريب المهني بالشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:26 مساءً - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، بقصر ثقافة الزقازيق 5 ماكينات خياطة ،وشنطتين عدة، لأوائل خريجات وخريجي التدريب المهني بمركزي النحال والصيادين التابعين لمديرية القوى العاملة بالشرقية علي مهنتي الخياطه، والتبريد والتكييف ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تم إطلاقها في المحافظات تأكيداً لدور الوزارة في دعم أبناء الوطن من الشباب من الجنسين في أن يحيوا حياة كريمة وعمل مشروعاتهم الخاصة ، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب المهني ، وذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل المديرية .

في مستهل كلمته ، قال الوزير: إن الوزارة أولت ملف التدريب المهنى كل الاهتمام ، وحرصت على أن يكون هو الأساس فى عمليات التشغيل والتوظيف ، وفقاًلأ النظم العالمية ، مشيرا إلي أنها عزمت على تطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات والبنية التحتية الخاصة بها، ووصلت نسبة ذلك التحديث والتطوير إلى 90 % فى الوقت الحالى فى المنشآت والمبانى والعدد والأدوات ، وكذلك استحداث مهن جديدة تتوافق مع وظائف المستقبل والتحول الرقمي .

وفى هذا الإطار نوه الوزير إلى أن الوزارة قامت بعمل بروتوكولات تعاون مع 6 شركات عالمية رائدة فى مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية ، لتوفير 100 ألف فرصة تدريب للشباب من الجنسين من خريجي الجامعات المصرية فى كافة التخصصات النظرية والعملية ، ومنها الحاسبات والمعلومات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة وغيرها من التخصصات لبناء جيل واعي مطلع على كل المتغيرات العالمية والوظائف المستحدثة .

ودعا الوزير مديرية القوى العاملة لتكثيف العمل نحو توعية الشباب بالالتحاق بتلك الدورات المجانية ، خاصة وان تلك الدورات مقدمة أونلاين لا تستلزم الحضور ، بما يعطى مزيداً من السهولة فى تلقى المحتوى التدريبي وبدون ان يؤثر على حياتهم العملية او اليومية ، ويضيف لهم الخبرة اللازمة لأداء الأعمال فى سوق العمل المحلى او الدولى .

كما وجه الوزير المديرية ، باستحداث أنماط جديدة من الوظائف بناء على دراسة واقعية لسوق العمل الموجود ، بناء على رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي ، يمكن اضافتها داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، مع إعطاء مزيد من الاهتمام للحرف اليدوية لصناعة المشغولات والتى تحظى باهتمام دولى وليس محلي فقط ، والتى تتمتع بالجودة والمتانة والأصالة فى تصميمها وإعدادها وقيمتها السوقية العالية مثل السجاد اليدوي وغيرها .

كما وجه الوزير المديرية بتكثيف حملات التوعية والتثقيف حول المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وكذلك ما تقدمه مراكز التدريب المهني الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة ، من فرص تدريبية مجانية للشباب من الجنسين فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات التي أطلقتها وزارة القوى العاملة داخل قرى ومدن المحافظات ، وتوضيح نماذج التجارب المشرفة لخريجي تلك المراكز فى المحافظات وما قاموا به من مشروعات خاصة بهم أدت إلى نجاح تلك التجارب .

وفي نفس السياق أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى أهمية ملف التدريب، حيث يساهم بشكل كبير في تأهيل الشباب لسوق العمل ، منوها إلى وجود عدد من مراكز التدريب بالمحافظة والتي تحقق إنجازات غير مسبوقة.