جدة - نرمين السيد - بدأت كليات جامعة القاهرة، اليوم، استقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات للقبول بكليات (الإعلام والتربية النوعية والتمريض) وذلك وفقا للجداول الزمنية المقررة والتى تبدأ من الثلاثاء 26 يوليو وحتى 6 أغسطس مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى حرصا على سلامة جميع المشاركين.





وتستهدف اختبارات القدرات التى تجريها كليات الجامعة قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية التى تؤهل الطالب الملتحق بالكليات لدراستها وتطبيقها، وتعد امتحانات القدرات ضرورة لاختيار أفضل العناصر إضافة إلى مجموع الدرجات التى يحددها مكتب التنسيق طبقا لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول بكل كلية. وقال الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة، إنه تم بتشكيل لجنة تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة، وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التى قد تؤثر فى عملية انتظام اختبارات القدرات، واقتراح المعالجات المناسبة لها، وتلقى التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة فى كل ما يتعلق باختبارات القدرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية المتقدمين لاختبارات القدرات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.