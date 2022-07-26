وزير النقل العراقى يشيد بالدور الريادى والطفرة التنموية فى مصر

جدة - نرمين السيد - بحث الوزيران آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والسفير أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية ولفيف من قيادات الطيران من الجانبين، تناول اللقاء عددا من الموضوعات التى تسهم فى تعزيز التعاون بين البلدين وفى مقدمتها سبل تنشيط الحركة الجوية وشحن البضائع والتعاون فى مجال التدريب ونقل الخبرات إلى جانب صيانة وعمرة الطائرات بالتعاون بين شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية.

وخلال اللقاء أكد الطيار محمد منار أن وزارة الطيران المدنى تولى اهتماماً كبيراً لدعم وتعزيز التعاون مع الأشقاء فى العراق فى ضوء العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط بين البلدين، مشيراً أن الوزارة ممثلة فى الشركات والهيئات التابعة لها لا تدخر جهداً فى تقديم سبل الدعم والتعاون وتوفير كافة الخدمات والإمكانات ونقل الخبرات للأشقاء العراقيين فى مختلف أنشطة الطيران المدنى بما يسهم فى إقامة شراكة قوية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما فى مجال النقل الجوى.

ومن جانبه أعرب وزير النقل العراقى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيدا بالدور الريادى والطفرة التنموية التى تشهدها جمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة وبخاصة قطاع الطيران المدنى الذى يشهد تطويرا كبيرا فى منظومة النقل الجوى، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد الوزير تقديره للتعاون والدعم الذى تقدمه وزارة الطيران المدنى لقطاع النقل الجوى العراقى مبدياً تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين.