في إطار مبادرة ”حياة كريمة..”سعفان يسلم 100 عقد عمل لـ ”قادرون بإختلاف”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 01:29 مساءً - واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة الشرقية ، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص للشباب المصري ، ولمتحدي الإعاقة، حيث قام سعفان ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بتسليم ١٠٠ عقد عمل لـ قادرون بإختلاف" قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص ، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بـ قادرون بإختلاف" على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

وأكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلي أن الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

في مستهل كلمته رحب الوزير بالمحافظ والحضور ، وأبناؤنا من ذوى القدرات، مشيرا إلي أن لـ "قادرون بإختلاف" تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، فأخذت الوزارة على عاتقها مسئولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانا منها بدور ذوى الهمم الفعال في بناء المجتمعات، جنبا إلي جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

وأضاف الوزير أن دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل لتلك الفئة وإنما امتد ليشمل نواحي التوعية والتثقيف وبرامج ريادة الأعمال لمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في مجتمعهم بمشروعات هم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من هذه الفئة خريجي الدورات السابقة من المبادرة.

وقال وزير القوى العاملة ، أن ذوى القدرات الخاصة هم أبناء ذلك المجتمع يتمتعون بكافة حقوقهم بداخله مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من الأصحاء مسئولين عن بنائه والمشاركة فى تنميته ، بما يوجب علينا جميعاً بذل مزيد من الجهد والعمل لتوفير فرص عمل لائقة لتلك الفئة داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات .

وأوضح الوزير ، أنه يمكن التعاون مع المجلس القومي لذوى الإعاقة فى توفير قواعد بيانات المسجلين داخل المحافظات ، وذلك للمساهمة فى توفير فرص عمل للقادرين منهم فى الشركات والمصانع ، بنسب ومعدلات أعلى من المألوف ، وذلك بهدف توفير الرعاية اللازمة لهم ، من كافة النواحى حتى يحيوا حياة كريمة .

ومن جانبه دعا محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب جميع الجهات إلى التكاتف لتقديم الدعم ورعاية الـ "قادرون بإختلاف"، الذين لديهم إرادة حقيقية للنجاح وتحدي كافة الظروف الصعبة ، مقدما الشكر لوزير القوى العاملة على توفير فرص العمل لهذه الفئة، مؤكدا أن الدولة المصرية تضعهم نصب أعينها وتسعى من خلال لتحقيق الدمج الكامل لهم من خلال رؤية مصر 2030 التي تترجم في كافة الأنشطة والمبادرات .