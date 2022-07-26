«الرعاية الصحية»: استحداث تقنية التشخيص الرقمى لأورام السرطان ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إدخال تقنية الديچيتال باثولوچى "التشخيص الرقمى للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة"، وذلك لخدمة مرضى الأورام فى التأمين الصحى الشامل بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية.





وأوضح بيان الهيئة، تركز تقنية الديجيتال باثولوجى التى بدأت الهيئة فى إدخالها بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع شركة رويال فيليبس الرائدة عالميا فى مجال التكنولوجيا الصحية، على إدارة البيانات بناء على المعلومات التى تم إنشاؤها من شرائح العينات الرقمية باستخدام آليات الذكاء الاصطناعى، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، باستبدال الفحص المجهرى بماسحات ضوئية عالية الدقة "Scanner“ تقوم بتحويل الشرائح إلى صور رقمية عالية الجودة، وعليه فإنه يتم تحويل دورة العمل الحالية التى تقوم على تحليل العينات من خلال الميكروسكوب ورؤية العين المجردة إلى استخدام ماسحات ضوئية عالية الدقة.

وتابع البيان: ترتكز دورة العمل بمنظومة ميكنة معمل الباثولوجى بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، على 3 محاور رئيسية تبدأ بتحضير العينات وتسجيل البيانات وتحضير الباركود الخاص بها، ثم تحليل العينات من خلال أجهزة الماسحات الضوئية الذكية التى تتميز بسهولة التعامل معها وسرعة قراءة العينات وعرضها من خلال الشاشة، وصولا لاستخراج صور عالية الدقة للعينات التى تساعد على التشخيص ودعم اتخاذ القرار الطبى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.

واستكمل البيان: يتم تقديم خدمات التشخيص الرقمى للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة، بالمجان، سواء للمنتفعين أو غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، حيث يخدم معمل الهستوباثولوچى بمستشفى النصر التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ما يقرب من 600 مريض أورام شهريا.

وتعد تقنية الديجيتال باثولوچى تقنية متطورة تعزز دقة تشخيص الأورام السرطانية وتساعد فى سرعة التشخيص وتوفر الجهد والوقت الذى يؤخذ فى تحاليل الأورام والأنسجة بالطريقة التقليدية، كما تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية وبالتالى تقليل نسب الإصابة بمضاعفاتها ذات الخطورة العالية نتيجة التشخيص المبكر عن هذه الأورام.