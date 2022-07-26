خطوات تصحيح وإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة (الموعد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ومن الجدير بالذكر أن الأسبوع الأول من شهر أغسطس ينتهى يوم الخميس الموافق 4 من الشهر.

بدوره نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما أثير من أنباء حول إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة يوم الخميس المقبل، وإعلان النتيجة يوم السبت على الموقع الإلكترونى للوزارة، مطالبا الجميع بالالتزام بما أعلنته الوزارة بشأن النتيجة.

وقال شوقى فى منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "علنا بكل وضوح أن نتيجة الثانوية العامة فى الأسبوع الأول من أغسطس، ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أى مصداقية".

وانتشرت مثل هذه الشائعات، بعد تصريحات قالها الدكتور طارق شوقى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، حول تصحيح الامتحانات أولا بأول، خاصة أن امتحانات الثانوية العامة يجرى تصحيحها إلكترونيا بنسبة 100% هذا العام، لأنها عقدت ورقيا بنظام الـ"بابل شيت" دون أى أسئلة مقالية.

ورغم السرعة فى تصحيح الامتحانات، إلا أن هناك خطوات تسبق إعلان النتيجة، لا بد لوزارة التربية والتعليم من إتمامها أولا.

وفى السطور التالية، يستعرض "دوت الخليج" خطوات إعلان نتيجة الثانوية العامة بدءا من التصحيح وحتى إعلان النتائج.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

بعد انتهاء الطلاب من أداء كل امتحان، يتم إرسال أوراق الإجابة "البابل شيت" مباشرة إلى مقر المركز القومى للامتحانات، بالمدينة التعليمية فى السادس من أكتوبر، حيث يتواجد أعداد من الماسح الضوئى التى يتم استخدامها فى التصحيح.

وتتم هذه العملية وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية.

وقال الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، إن أولى خطوة للتصحيح تتمثل فى مسح الأوراق الامتحانية بالماسح الضوئى، بعدها يبدأ مدخلى البيانات مهمتهم فى ربط رقم جلوس الطالب وكود الامتحان بورقة إجابته، وذلك فى كل مادة، دون إظهار أى بيانات أخرى.

وأوضح محمد أن هذه الخطوة تتضمن مراجعات للتأكد من ربط بيانات الطالب بإجابته، وحال اكتشاف أى خطأ يتم العودة إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب للتصحيح.

كما يتم ربط الأكواد المدونة على أوراق الـ"بابل شيت" بنماذج الإجابة، حيث يتم طباعة الامتحانات فى 4 نماذج تتفق من حيث الاسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، ولكل نموذج امتحانى كود خاص ينقله الطالب من كراسة الأسئلة إلى ورقة إجابته، ونموذج إجابة يتضمن نفس ترتيب الأسئلة.

ولفت رمضان محمد إلى أنه بعد هذه الخطوة، تدخل أوراق الإجابة إلى مسار التصحيح الإلكترونى.

وبعد انتهاء التصحيح، يتم رصد الدرجات بعد نسبتها لبيانات كل طالب وفقا لرقم جلوسه وكود الامتحان الخاص به.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم لـ"دوت الخليج"، إن خطوة التصحيح تتلوها عدة خطوات، تتمثل فى رصد الدرجات والمراجعة وتحديد الأوائل، مشيرا إلى أن هذه الخطوات صارت تستغرق وقتا أقل لأنها تجرى بشكل إلكترونى.

حالات الشؤون القانونية

وأوضح المصدر أن وزير التربية والتعليم لا يعتمد نتيجة الثانوية العامة، إلا بعد انتهاء حالات الشؤون القانونية، للطلاب الذين تم ضبطهم خلال الامتحانات يحاولون الغش، وذلك لتحديد الطلاب الذين يتم إلغاء امتحانهم فى مادة أو فى جميع المواد حسب القانون.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أفضل من أى امتحانات سابقة، مشيرا إلى أنه خلال جميع الامتحانات تم ضبط نحو 90 حالة غش بين الطلاب، إضافة إلى عدد من الحالات تم ضبطها بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة داخل لجان الثانوية العامة.

وأكد الوزير أن نتائج الامتحانات تشير إلى أن أحدا لم يستفد من أعمال نشر وتداول الامتحانات، التى حاول البعض من خلالها تشويه صورة امتحانات الثانوية العامة ووزارة التربية والتعليم.

ووفقا للقرار الوزارة رقم 34 لسنة 2018، يتم إلغاء امتحان الطالب فى مادة واحدة فى حالات: حيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، وتمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

خطوات تصحيح امتحانات الثانوية العامة

بينما يلغى امتحان الطالب فى جميع امتحانات الدور الأول والثانى، ويعتبر عام الإلغاء عام رسوب يحتسب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها، حال إحدى الأفعال التالية:

- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشتراك أو شرع فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

- الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

- القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم، أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالنقطتين الأولى والثانية أو الشروع فيه.

- مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.

- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

ويتخذ القرار النهائى بشأن الطالب، بعد التحقيق معه فيما نسب إليه.

وبعد انتهاء حالات الشؤون القانونية، يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة، ثم تُعلن عبر الموقع الرسمى للوزارة، وترسل للمدارس.

وعقدت امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع للثانوية العامة لعام 2021/2022، خلال يومى 20 و21 يونيو الماضى، بينما عقدت امتحانات المواد الأساسية خلال الفترة بين 26 يونيو و21 يوليو الجارى.

وعقدت الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام الـ"بابل شيت"، وفقا لنظام التقييم المعدل حيث تقيس جميع الأسئلة مهارات الفهم والتحليل والإبداع لدى الطلاب، بدلا من مهارات الحفظ والتلقين والاسترجاع.