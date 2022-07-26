قرار جمهورى بتعيين 553 مندوبا مساعدا بقضايا الدولة (كشف بالأسماء)

جدة - نرمين السيد - وجاء نص القرار كالآتى: بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية المعدل و الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2022/4/20 وبناء على ما عرضه وزير العدل تقرر تعيين 553 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة. وإلى الأسماء:

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