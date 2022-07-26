الصحة: تقديم 26 ألف خدمة طبية و5 آلاف ندوة توعوية لبعثة الحج

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرا من الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى رئيس بعثة الحج الطبية حول جهود وخدمات البعثة فى موسم الحج 2022 م / 1443.





قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن التقرير أشار إلى أن البعثة الطبية قدمت منذ بداية عملها ما يقرب من 26 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بالمدينة المنورة، ومكة المكرمة، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتى تحتاج متابعة دورية، ما بين الكشف وصرف العلاج بالمجان.

وأكد التقرير على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى انتشار وبائى خلال فترة الحج، مشيدا بتعاون المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف التقرير أن فرق البعثة الطبية خلال فترة عملها، قدمت ما يقرب من خمسة آلاف ندوة توعوية للحجاج فى مقرات إقامتهم، وبالمساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتى «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتى لمدة خمس أيام والتباعد الجسدى، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض، علاوة على توزيع الكمامات قبل توجههم للمطارات السعودية عائدين إلى مصر.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البعثة الطبية تواصل عملها داخل مصر بتقديم خدمة «معك حتى تصل بأمان» حيث تم عمل التحليل السريع مجانا بالمطارات لـ 3419 حجاج –بناء على طلبهم- بينهم 2819 تحليل بمطار القاهرة، و200 تحليل بمطار برج العرب، و310 تحليل فى ميناء سفاجا، فيما طلب الخدمة 90 حاجا بميناء الغردقة.

وقال «عبدالغفار» إنه يجرى الاتصال بالحجاج للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعتهم لمدة 14 يوما من وصولهم إلى أرض الوطن، من خلال مديريات الصحة فى جميع المحافظات، ضمن خدمة «معك حتى تصل بأمان» حيث يتم الاتصال بالحجاج والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حال احتياجهم.