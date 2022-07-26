الإحصاء: 9.3 % انخفاضا فى عدد إصابات حوادث الطرق خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضحت النشرة التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أنه على مستوى المحافظات جاءت محافظة الدقهلية فى الصدارة بأعلى عدد إصابات بلغ 11630 إصابة، فى حين سجلت محافظة الأقصر أقل عدد إصابات بواقع 102 إصابة عام 2021.

ويعد شهر يوليو أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق بواقع 4918 إصابة، بينما كان شهر ديسمبر هو أقل الشهور بواقع 3710 إصابات عام 2021.. فى حين بلغ عدد حالات الوفاة 7101 حالة عام 2021 مقابل 6164 عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%.

وأشارت النشرة إلى أن عدد إصابات الذكور بلغ 41670 مصابا عام 2021 مقابل 46324 عام 2020 بنسبة انخفاض 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصابا عام 2021 مقابل 10222 عام 2020 بنسبة انخفاض 8.7%.

وبالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد مصابين فى الفئة العمرية (15 سنة) بـ14703 مصابين ويليه فئة (- 25 سنة) بعدد 10134 مصابا ويليهم فئة (- 35 سنة) بعدد 7156 مصابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65 سنة) بعدد 1178 مصابا عام 2021.

وجاءت إصابات حوادث الطرق طبقا لمستخدم الطريق فى المرتبة الأولى (الركاب) بـ17805 مصابين، يليها (المشاه) بعدد 12948 مصابا عام 2021، وبلغ معـدل القسوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 13.8 عام 2021 مقابـل 10.9 عـام 2020 بنسبة ارتفاع 26.6%.

وحول نتائج حوادث القطارات، فقد بلغ عدد حوادث القطارات 978 حادثا عام 2021 مقابل 898 حادثا عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9 %، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات على مستوى المناطق فى منطقة (وسط الدلتا والوسطى) بعدد 243 حادثا بنسبة 24.8%، وأقل عدد فى منطقة (الجنوبية) بلـغ 82 حادثا بنسبة 8.4%.

وسجل عدد المتوفين فى حوادث القطارات 405 متوفين عام 2021 مقـابل 296 عام 2020 بنسـبة ارتفاع 36.8%، فى حين بلغ عدد المصابين 769 مصابا مقابل 525 مصابا، بنسبة ارتفاع 46.5%.

وتعد حوادث القطارات تبعا للمسؤلية (مسؤلية الغير) هى أعلى أسباب حدوث حوادث القطارات حيث بلغت 693 حادثا بنسبة 70.9% عام 2021.

وبلغ معـدل حـوادث القطـارات عام 2021 بالنسبة للعـدد التقديرى للسكـان فى منتصف العام 0.10 (حادثة /10000 نسمة) بينما بلغ معـدل الحوادث بالنسبة لعـدد ركاب القطارات 3.9 (حادث/ مليون راكب)، فى حين بلغ معدل قسوة حوادث القطارات (52.7 حالة وفاة / 100 إصابة) عام 2021 بينما كان 56.4 حالة وفاة عام 2020.