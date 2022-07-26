حياة كريمة.. تسليم 100 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف» فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة الشرقية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص للشباب المصرى، ولمتحدى الإعاقة.





سلم سعفان ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، 100 عقد عمل لـ قادرون باختلاف" قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بـ قادرون باختلاف على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وأكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبنائها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

فى مستهل كلمته رحب الوزير بالمحافظ والحضور وأبناؤنا من ذوى القدرات، مشيرا إلى أن مبادرة "قادرون باختلاف" تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، فأخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانا منها بدور ذوى الهمم الفعال فى بناء المجتمعات، جنبا إلى جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

وأضاف الوزير أن دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل لتلك الفئة وإنما امتد ليشمل نواحى التوعية والتثقيف وبرامج ريادة الأعمال لمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية فى مجتمعهم بمشروعات هم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من هذه الفئة خريجى الدورات السابقة من المبادرة.

وقال وزير القوى العاملة إن ذوى القدرات الخاصة هم أبناء ذلك المجتمع يتمتعون بكافة حقوقهم بداخله مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من الأصحاء مسؤولين عن بنائه والمشاركة فى تنميته، بما يوجب علينا جميعاً بذل مزيد من الجهد والعمل لتوفير فرص عمل لائقة لتلك الفئة داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

وأوضح الوزير أنه يمكن التعاون مع المجلس القومى لذوى الإعاقة فى توفير قواعد بيانات المسجلين داخل المحافظات وذلك للمساهمة فى توفير فرص عمل للقادرين منهم فى الشركات والمصانع بنسب ومعدلات أعلى من المألوف وذلك بهدف توفير الرعاية اللازمة لهم من كافة النواحى حتى يحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه دعا محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب جميع الجهات إلى التكاتف لتقديم الدعم ورعاية الـ "قادرون باختلاف"، الذين لديهم إرادة حقيقية للنجاح وتحدى كافة الظروف الصعبة، مقدما الشكر لوزير القوى العاملة على توفير فرص العمل لهذه الفئة، مؤكدا أن الدولة المصرية تضعهم نصب أعينها وتسعى من خلال لتحقيق الدمج الكامل لهم من خلال رؤية مصر 2030 التى تترجم فى كافة الأنشطة والمبادرات.