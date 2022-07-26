تسليم ماكينات خياطة وشنط عدة لأوائل خريجى التدريب المهنى بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، بقصر ثقافة الزقازيق 5 ماكينات خياطة، وشنطتين عدة، لأوائل خريجات وخريجى التدريب المهنى بمركزى النحال والصيادين التابعين لمديرية القوى العاملة بالشرقية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تم إطلاقها فى المحافظات.





"سعفان" و"غراب" يسلمان ماكينات خياطة وشنط عدة لأوائل خريجي التدريب المهني بالشرقية

وسلم الوزير، لخريجات التدريب المهنى الأوائل 5 ماكينات خياطة لخريجى مهنة التفصيل والحياكة، وشنطتين عدة لخريجى التدريب على مهنة التبريد والتكييف، تأكيدا لدور الوزارة فى دعم أبناء الوطن من الشباب من الجنسين فى أن يحيوا حياة كريمة وعمل مشروعاتهم الخاصة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التى اكتسبوها خلال فترة التدريب المهنى.

فى مستهل كلمته، قال الوزير: إن الوزارة أولت ملف التدريب المهنى كل الاهتمام، وحرصت على أن يكون هو الأساس فى عمليات التشغيل والتوظيف، وفقالأ النظم العالمية، مشيرا إلى أنها عزمت على تطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات والبنية التحتية الخاصة بها، ووصلت نسبة ذلك التحديث والتطوير إلى 90 % فى الوقت الحالى فى المنشآت والمبانى والعدد والأدوات، وكذلك استحداث مهن جديدة تتوافق مع وظائف المستقبل والتحول الرقمى.

وفى هذا الإطار نوه الوزير إلى أن الوزارة قامت بعمل بروتوكولات تعاون مع 6 شركات عالمية رائدة فى مجالات التحول الرقمى والتكنولوجيا الرقمية، لتوفير 100 ألف فرصة تدريب للشباب من الجنسين من خريجى الجامعات المصرية فى كافة التخصصات النظرية والعملية، ومنها الحاسبات والمعلومات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة وغيرها من التخصصات لبناء جيل واعى مطلع على كل المتغيرات العالمية والوظائف المستحدثة.

ودعا الوزير مديرية القوى العاملة لتكثيف العمل نحو توعية الشباب بالالتحاق بتلك الدورات المجانية، خاصة وان تلك الدورات مقدمة أونلاين لا تستلزم الحضور، بما يعطى مزيدا من السهولة فى تلقى المحتوى التدريبى وبدون ان يؤثر على حياتهم العملية او اليومية، ويضيف لهم الخبرة اللازمة لأداء الأعمال فى سوق العمل المحلى او الدولى.

كما وجه الوزير المديرية، باستحداث أنماط جديدة من الوظائف بناء على دراسة واقعية لسوق العمل الموجود، بناء على رؤية مصر 2030 والتحول الرقمى، يمكن اضافتها داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع إعطاء مزيد من الاهتمام للحرف اليدوية لصناعة المشغولات والتى تحظى باهتمام دولى وليس محلى فقط، والتى تتمتع بالجودة والمتانة والأصالة فى تصميمها وإعدادها وقيمتها السوقية العالية مثل السجاد اليدوى وغيرها.

كما وجه الوزير المديرية بتكثيف حملات التوعية والتثقيف حول المهن التى يحتاجها سوق العمل، وكذلك ما تقدمه مراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة، من فرص تدريبية مجانية للشباب من الجنسين فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات التى أطلقتها وزارة القوى العاملة داخل قرى ومدن المحافظات، وتوضيح نماذج التجارب المشرفة لخريجى تلك المراكز فى المحافظات وما قاموا به من مشروعات خاصة بهم أدت إلى نجاح تلك التجارب.

وفى نفس السياق أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى أهمية ملف التدريب، حيث يساهم بشكل كبير فى تأهيل الشباب لسوق العمل، منوها إلى وجود عدد من مراكز التدريب بالمحافظة والتى تحقق إنجازات غير مسبوقة.