وزير التنمية المحلية يصل إلي محافظة المنيا لافتتاح بعض المشروعات التنموية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:32 مساءً - وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلي مقر محافظة المنيا في مستهل زيارة يفتتح خلالها عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار:

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير بمركز سمالوط، رأعمال تطوير المرحلة الرابعة من كورنيش النيل بمدينة المنيا.

ويشارك في الافتتاحات الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار.