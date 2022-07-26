محافظ الشرقية يستقبل وزير القوي العاملة في بداية جولته للمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:32 مساءً - استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك في إطار جولاته المكوكية علي مستوي محافظات الجمهورية ، لتسليم عدد من وثائق التأمين ضد الحوادث تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، وذلك بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه في بداية العام الجاري، ليصبح إجمالي ما ما تم تسليمه حتى الآن خلال نصف العام الحالي 4654 وثيقة.

كما يقوم الوزير والمحافظ بتسليم 100 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لدمجهم في المجتمع ، فضلا عن تسليم 5 ماكينات خياطة وشنطتين أدوات للتبريد والتكييف لأوائل الخريجات والخريجين المتدربين في مركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين التابعين للمديرية، وذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل المديرية.

وقدم الوزير التهنئة للمحافظ بمناسبة قرب العام الهجري الجديد ، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان وسلام علي شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية ، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ويمن وبركة على مصرنا الغالية.

وقال الوزير: إن جولة اليوم بالمحافظة تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها، ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، فضلا عن "قادرون باختلاف" لدمجهم في المجتمع.

من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مؤكدا دور القوى العاملة المهم علي أرض المحافظة لخدمة أبنائها من العمالة غير المنتظمة ، وأصحاب الهمم والعزيمة ، فضلا عن الشباب من الجنسين من خلال التدريب المهني علي المهن التي يحتاجها سوق العمل، أو التشغيل في شركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دور أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة.