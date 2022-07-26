مشروعات حياة كريمة.. إنجازات عظيمة بقرى سوهاج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونفذت مبادرة "حياة كريمة" إنجازات عظيمة فى مشروعات متنوعة بقرى محافظة سوهاج.

وتتمثل أبرز أهداف مبادرة "حياة كريمة" فى الآتى:

- الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة. - توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة. - الاستثمار فى تنمية الإنسان. - سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

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